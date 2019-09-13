حمدان: العماد جوزيف عون أكبر من دسكم

اشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد المتقاعد ​مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "صون الوطن وحمايته في عهدة ابنائنا في ​الجيش الوطني​ وعلى رأسهم ​العماد جوزيف عون​ وهو أكبر من دسكم".

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