أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "حريقا شب في مكب النفايات في محيط ​بلدة عين قنيا​ في قضاء حاصبيا"، مشيراً إلى أن "الاهالي ناشدوا ​الدفاع المدني​ التدخل تخوفا من اتساع رقعة الحريق لتطال حرش البلدة المجاور".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أهالي بلدة عين قنيا يناشدون الدفاع المدني لاخماد حريق شب بمكب النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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