"الصحة العالمية" أعلنت تقديم شحنة أدوية وإمدادات طبية إلى مشافي ليبيا

أعلن مكتب "منظمة الصحة العالمية" في ليبيا، "تقديم شحنة جديدة من الأدوية والإمدادت الطبيّة إلى المستشفيات والعيادات الليبية، تكفي لثلاثة أشهر"، موضحًا أنّ "تلك الشحنة بدعم من الحكومة الألمانية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "تلك الإمدادات ستصل الأسبوع المقبل وستساعد الآلاف من المرضى لمدة ثلاثة أشهر"، مركّزةً على أنّ "المستشفيات والعيادات الليبية تحتاج إلى إمدادات ثابتة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو".
والأسبوع الماضي، أشارت المنظمة إلى أنّها استجابت لطلب عاجل من "مستشفى درنة" شرقي ليبيا وقدمت إمدادات طبية لمساعدة آلاف المرضى لمدة ثلاثة أشهر .
وتعاني ليبيا من أزمة طبية خانقة تتمثل في نفاذ الأدوية من المشافي الحكومية بسبب الوضع المالي الحرج للدولة، إضافة لمغادرة جميع الأطقم الطبية والتمريض الأجنبي للبلاد؛ بسبب التوتر الأمني الّذي تشهده منذ أعوام.
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