قوات الأمن التركية ضبطت 833 مهاجرا غير نظامي خلال يومين في أدرنة

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، أنّ "وحدات من درك ولاية أدرنة شمال غربي تركيا وحرس الحدود، رصدوا خلال اليومين الماضيين مجموعات من المهاجرين تحاول الخروج من البلاد بطرق غير قانونية، وذلك خلال دوريات روتينيّة بقرى تابعة لأقضية "هاوسا"، و"أنز"، و"مريتش"، و"أوزون كوبرو"، ومركز أدرنة".
ولفتت إلى "ضبط 833 مهاجرًا يحملون جنسّيات المغرب، الجزائر، إيران، فلسطين، مصر، باكستان، بنغلاديش، تونس، الصومال، وفيتنام"، موضحةً أنّه "تمّ نقل الموقوفين إلى دائرة الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّهم".
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