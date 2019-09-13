قوات الأمن التركية ضبطت 833 مهاجرا غير نظامي خلال يومين في أدرنة

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، أنّ "وحدات من درك ولاية أدرنة شمال غربي ​تركيا​ وحرس الحدود، رصدوا خلال اليومين الماضيين مجموعات من ​المهاجرين​ تحاول الخروج من البلاد بطرق غير قانونية، وذلك خلال دوريات روتينيّة بقرى تابعة لأقضية "هاوسا"، و"أنز"، و"مريتش"، و"أوزون كوبرو"، ومركز أدرنة".

ولفتت إلى "ضبط 833 مهاجرًا يحملون جنسّيات ​المغرب​، ​الجزائر​، ​إيران​، ​فلسطين​، مصر، ​باكستان​، بنغلاديش، تونس، ​الصومال​، و​فيتنام​"، موضحةً أنّه "تمّ نقل الموقوفين إلى دائرة الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّهم".