وزير خارجية المجر: جونسون سياسي ممتاز ونأسف لقرار بريطانيا الخروج من اتحاد أوروبا

ركّز وزير الخارجية المجرية ​بيتر زيجارتو​، على أنّ "رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ سياسي ممتاز"، لافتًا إلى أنّ الانتقادات الّتي يتلقّاها على خلفية تصلّبه في ملف خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​)، "غير مبررة في أغلبيّتها".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "جونسون يعرف ماذا يريد ويعمل على تنفيذ إرادة الشعب"، مؤكّدًا أنّ "بلاده تأسف لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد، لأنّه يشكّل خسارة سياسيّة واقتصاديّة واستراتيجيّة وأمنيّة خطيرة". ودعا إلى "احترام النتيجة"، مشدّدًا على أنّ "أي جهة تناهض التيار السائد اليوم هي موضع ضغوط إعلاميّة دوليّة شديدة".