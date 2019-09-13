الأمم المتحدة أعلنت تحقيق تقدم بطيء لحل أزمة المهاجرين في ليبيا والنيجر

أعلن الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين في وسط المتوسط فينسان كوشتيل، أنّ "الدول الّتي تعهّدت استقبال ​المهاجرين​ وطالبي اللجوء العالقين في ​ليبيا​ و​النيجر​، تحقّق تقدّمًا بطيئًا على خط الوفاء بالتزاماتها، لأسباب عدّة".

وبحسب تقديرات ​الأمم المتحدة​، يتواجد في ليبيا نحو 48 ألف شخص بعضهم في مراكز اعتقال، في حين تمّ إجلاء الآلاف إلى النيجر المجاورة، حيث ينتظرون في مخيمات نقلهم إلى دول أخرى. وقد تلقّى 6606 منهم وعدًا بنقلهم إلى بلد ثالث.

وكانت قد تعهّدت كلّ من بلجيكا وبريطانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنروج وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية، استقبال أعداد منهم.