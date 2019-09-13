الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل قدره 2.2 مليون دولار لإغاثة الروهينغا ببنغلاديش

وافق ​الاتحاد الأوروبي​ على تمويل قدره 2.2 مليون دولار، ل​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة، من أجل المساعدة على إدارة الأنشطة الإنسانيّة الرامية إلى إغاثة لاجئي ​الروهينغا​ في بنغلاديش.

وأوضح البرنامج الأممي، في بيان، أنّ "التمويل سيساعد على دعم أطفال ونساء الروهينغا، الّذين يعدّون الفئة الأكثر ضعفًا"، مركّزًا على أنّ "التمويل سيسهم أيضًا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، والعمل على حلّ مشكلة سوء التغذية المرتفعة بين الأطفال والأمهات، إضافة إلى حماية اللاجئين من مخاطر الرياح الموسميّة".

بدوره، لفت ممثّل البرنامج الأممي في بنغلاديش ريتشارد راجان، إلى أنّ "هذا التمويل جاء في الوقت المناسب من الاتحاد الأوروبي، وسيساعدنا على دعم الأطفال والنساء الأكثر ضعفًا"، مبيّنًا أنّ "جزءًا من التمويل سيذهب إلى أعمال التأهب للكوارث في ​المخيمات​".