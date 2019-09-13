سرقة آليتين للصليب الاحمر في غرب النيجر









اسماء السيد - نيامى: سرق مسلحون آليتين للصليب الاحمر في منطقة تيلابيري المضطربة في غرب النيجر على الحدود مع مالي والتي تشهد عمليات توغل لمجموعات جهادية، وفق ما افادت اللجنة الدولية للصليب الاحمر فرانس برس الجمعة.

وقال موظف في الصليب الاحمر النيجري في نيامي لفرانس برس "استولى مسلحون الاربعاء الفائت على آليتين للجنة الدولية للصليب الاحمر، لكن من كانوا فيهما عادوا سالمين".

وحصلت السرقة على مقربة من تونغو تونغو المحاذية لمالي وحيث قتل 28 جنديا نيجريا في ايار/مايو 2019. وكان هجوم في تشرين الاول/اكتوبر 2017 في المنطقة نفسها اسفر عن مقتل اربعة جنود اميركيين وخمسة عسكريين نيجريين.

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وفي منطقة تيلابيري ايضا، استولى مسلحون في الثاني من ايار/مايو على آليتين لمنظمة اطباء بلا حدود فيما كان فريق مشترك من المنظمة والحكومة النيجرية يعمل في مركز صحي في بلدة ويتا بانغو.

وقالت وزارة الداخلية النيجرية ان احدى هاتين الآليتين استخدمها في 14 ايار/مايو "ارهابيون" حاولوا السيطرة على سجن قرب نيامي كان يعتقل فيه جهاديون.

وفي السابع من ايار/مايو، هاجم ستة مسلحين مخيما للاجئين تابعا للامم المتحدة في منطقة تيلابيري واستولوا على سيارتين انسانيتين من دون سقوط ضحايا.

