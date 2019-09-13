ارتفاع عدد قتلى فاجعة “وادي الدرمشان” بالرشيدية إلى 25 شخصًا وفرق الإنقاذ مستمرة في “التنقيب”

مازالت فاجعة وادي الدرمشان، بجماعة الخنك إقليم الرشيدية، تحصد المزيد من الأرواح، إذ ارتفعت حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، إلى 25 شخصًا، بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث جديدة، صباح اليوم الجمعة، بمياه سد الحسن الداخل.

واستمرت فرق الإنقاذ المكونة من عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والجيش والقوات المساعدة، طيلة الأسبوع الجاري، في بحثها وسط السد أملا في العثور على مفقودين محتلمين جرفتهم السيول إليه إذ اعثرت على جثث متفرقة، أخرها يوم الأحد، مستعينة بزورق تابع للوقاية المدنية ومروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي.

ووصل عدد الناجين من الحادثة إلى 30 شخصا، تلقوا الفحوصات والعلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بينما ارتفع عدد القتلى إلى 25 بعد العثور على ثلاث قتلى صباح اليوم.