حريق مهول بحي “بن دباب” بفاس.. انفجار قنينات للغاز وخسائر مادية كبيرة- فيديو

شب حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بالقرب من “سويقة” حي بن دباب بفاس، وتصاعدت ألسن النيران بالحي الشعبي، بينما استنفرت مصالح الوقاية المدنية عناصرها لتطويق النيران.

وقال شهود عيان، إن الحريق خلف خسائر مالية كبيرة، بينما سمعت أصوات انفجارات لقنينات الغاز، وسط مخاوف من سقوط ضحايا.

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وأوضح مستشار جماعي في اتصال بالموقع، أن النيران انتقلت إلى عدد من المنازل، قدر عددها بحوالي أربعة، مشيرا إلى أن بؤرة الحريق غير معروفة لحد الآن.

وأتي الحريق على مجموعة من الدكاكين العشوائية بالحي المذكور، القريب من “سويقة” الخضر، وقال شهود عيان إن وصول الحريق إلى شبكة الكهرباء ساهم في انتشاره بشكل كبير، بسبب التماس الكهربائي.