الدوري السعودي.. ياجور وحدراف يتفوقان على داكوستا والأحمدي

قاد كل من محسن ياجور، وزكرياء حدراف، فريقهما ضمك السعودي، اليوم الجمعة، إلى الفوز على ضيفه الاتحاد، الذي يلعب له الثنائي المغربي مروان داكوستا، وكريم الأحمدي، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل ياجور ثنائية ضمك، بينما كان حدراف وراء تمريرة الهدف الأول، ليمنح بذلك الثنائي الرجاوي السابق، أول فوز لضمك في الدوري السعودي هذا الموسم.

ولم يمهل هداف البطولة في الموسمين الأخيرين، الضيوف أكثر من دقيقتين، على بداية اللقاء، ليفتتح حصة التسجيل، مستغلا تمريرة من زميله حدراف، غير أن فرحة لاعبي ضمك بهذا الهدف لم تدم أكثر من ثلاث دقائق، حين عدل ايميليانو فيشو الكفة للزوار.

وعاد ياجور بعد ذلك وتحديدا عند الدقيقة الـ27، وأحرز هدفه الشخصي الثاني ولفريقه، منهيا الشوط الأول بتقدم ضمك بهدفين لواحد، وهو التقدم الذي حافظ عليه الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي، حتى نهاية المباراة.

ونجح ضمك في تحقيق فوزه الأول، بعد خسارتين في الجولة الأولى أمام النصر بثنائية نظيفة، وبهدفين مقابل هدف واحد في الأسبوع الثاني أمام الأهلي.