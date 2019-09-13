علاقة خاصة تربط ولي العهد بعمته الأميرة “للا مليكة”

كشفت أسبوعية “الأيام” في عددها الأخير، العلاقة الخاصة التي تربط ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بعمّة والده، الابنة الوحيدة لمحمد الخامس التي مازالت على قيد الحياة.

الأسبوعية قالت إن مولاي الحسن كان يتردد لمرات عديدة في الصيف الماضي على إقامة الأميرة “للا مليكة”، الواقعة قرب مدينة الصخيرات على الساحل الأطلسي.

الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد لعمة والده، أدت إلى استنفار خاص، حسب “الأيام”، وذلك لتعبيره عن غضبه الشديد من الوضعية المهترئة للبنية التحتية المؤدية إلى مقر إقامة الأميرة، من كثرة الحفر وضعف الإنارة… وأوضحت الأسبوعية أن أشغالا لترميم الطريق وصيانة الإنارة انطلقت في اليوم الموالي.