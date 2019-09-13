آخر استطلاعين قبل الانتخابات: تساوي قوة "الليكود" و"كاحول لافان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيّن آخر استطلاعين للرأي في إسرائيل قبل الصمت الانتخابي، تساوي عدد المقاعد التي ستحصل عليها قائمتا الليكود و"كاحول لافان" بـ32 مقعدًا لكل منهما، لو أجريت الانتخابات اليوم.

جاء ذلك في استطلاعين للرأي نشرتهما القناتان 12 و13 في التلفزيون الإسرائيليّة، مساء اليوم، الجمعة.

وبيّن استطلاع القناة 13 حصول القائمة المشتركة على 12 مقعدًا، بينما حصلت في القناة 12 على عشرة مقاعد فقط.

وبحسب استطلاع القناة 13: تساوت قوّة "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقوّة "إلى اليمين" برئاسة آييلت شاكيد، بحصول كل منهما على 9 مقاعد، تلتهما قائمة "يهدوت هتوراه" بحصولها على 7 مقاعد، أما "شاس" فحصلت على ستة مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" على خمسة مقاعد؛ وتحالف العمل و"غيشر" على 4 مقاعد، ومثلها لقائمة "عوتسما يهوديت" الكهانيّة.

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أما بحسب القناة 12: تساوت قوّة "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقوّة "إلى اليمين" برئاسة آييلت شاكيد، و"يهدوت هتوراه" بحصول كل منهم على 8 مقاعد، أما "شاس" فحصلت على سبعة مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" على ستة مقاعد؛ وتحالف العمل و"غيشر" على 5 مقاعد، ومثلها لقائمة "عوتسما يهوديت" الكهانيّة.

وما زال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بحسب الاستطلاعين غير قادر على تشكيل حكومة مقبلة مع ما يسمّيهم "شركاءه الطبيعيين" في إشارة إلى الصهيونيّة الدينيّة والحريديين.

كما بيّن استطلاع القناة 12 أن 40% من الإسرائيليين يفضّلون تشكيل "حكومة وحدة علمانيّة".