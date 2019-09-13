نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الدنيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات الدنيا في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية ضمن الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى مباريات كأس الدولة لفرق الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 1) نادي كرة قدم حولون (2-1) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 1) هبوعيل كفر كنا (1-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء هبوعيل هرتسليا (0-0) النادي الرياضي الطيرة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 2) هبوعيل قلنسوة (3-0) هبوعيل كفر برا بيتار رمات غان (4-2) شمشون أبناء الطيبة شباب الطيبة (0-0) هبوعيل كفر قاسم أبناء يافا (2-2) بيتار بيتح تيكفا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 2) عيروني كسيفة (2-0) هبوعيل يروحام شباب رهط (1-5) النادي الرياضي شيكون هميزراح الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 2) Advertisements هبوعيل بيت شان (2-3) أبناء كفر قرع أبناء مصمص (1-5) مكابي أم الفحم النادي الرياضي بردس حنا (1-2) أخاء إكسال مكابي عرب النجيدات (1-0) أبناء الفريديس الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 2) مكابي معلوت ترشيحا (1-2) أبناء مجد الكروم بيتار نهاريا (0-1) شباب كفر كنا أخاء عكا (1-3) أبناء كابول أبناء نحف (0-3) شباب طمرة ممبع الجولان والجليل (0-5) أبناء طوبا النهضة الناصرة (0-2) شباب سخنين كأس الدولة (الدرجة الثالثة) هبوعيل مرحافيم (6-3) مكابي حورة مكابي كفار يونا (1-0) أبناء الطيرة شباب الطيرة (3-0) بيتار طوبروك

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