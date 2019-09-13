شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة حقوقية توثق مسئولية أمير قطر عن صعود خطاب الكراهية في العالم والان مع التفاصيل
وأما الفصل الخامس فقد عرض عدّة موضوعات أساسية في التحريض القطري على الكراهية والعنصرية. وفي الفصل الرابع وثّقت المذكرة الحقوقية التي أصدرها "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في لاهاي مسئولية الحكومة القطرية وأمير دولة قطر عن دعم خطاب التطرف والكراهية في العالم.
ويذهب هذا الفصل إلى أن دعم خطاب الكراهية في العالم ليس خطأً فرديًّا أو انحرافًا مؤسسيًّا، بل هو من صميم أهداف السياسة الخارجية القطرية، وفي قلب رؤية الأمير. ولا تعدو المؤسسات الإعلامية وغيرها أن تكون أدوات تنفيذ للسياسة الرسمية. يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة حقوقية توثق مسئولية أمير قطر عن صعود خطاب الكراهية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.