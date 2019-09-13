شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي مصري: تصريحات ترامب كشفت دور قطر مع التنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن وجود مفاوضات بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة طالبان لإنهاء الحرب بينهما، وتمت هذه المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات تلفزيونية أن هذه التصريحات تكشف عن الأدوار التي تلعبها قطر بين التنظيمات الإرهابية والدول الغربية وتوفير مناخ للتفاوض.

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وتابع المفكر السياسي، أنهم توصلوا لاتفاق بمقتضاه تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، ثم تقوم "طالبان" بمفاوضات مع الحكومة الأفغانية، واشترطت الولايات المتحدة ألا تكون حركة طالبان بيئة حاضنة لتنظيمات مثل القاعدة.

وشدد على أن التنظيمات ذات الطبيعة الأيدولوجية سريعة الانقسام، وهذا موجود منذ أيام الخوارج والذين خرجت منهم حركة "الحشاشين" الذين كانوا يقومون بعمليات انتحارية تحت تأثير المخدرات، والتنظيمات بالغة التعصب سهل أن تزايد على بعضها البعض، خاصة وأن الدين يتحول إلى الكثير من التفاصيل ويكفرون بعضهم البعض.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات في وقت المعارك تتحول إلى تحالفات أو ائتلافات تكتيكية، وهذا يحدث أيضا في التنظيمات الأخرى الغير إرهابية من أجل أغراض تكتيكية، وتحالفها لا يعني أنها اتفقت مع بعضها البعض، ولكن في الحياة السياسية هذا وارد الحدوث.