شكرا لقرائتكم خبر عن الدقير يدعو لإزاحة الموالين للنظام السابق من الخدمة المدنية والان مع التفاصيل

شدد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، على ازاحة الموالين للنظام السابق وسياساته من قيادة مؤسسات الدولة. ودعا في تغريدة على (تويتر) مجلس الوزراء إلى ممارسة صلاحياته والقيام بواجبه في إنهاء دولة التمكين لمصلحة الشعب. Advertisements وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية اعطت صلاحيات تعيين واعفاء قادة الخدمة المدنية لمجلس الوزراء. وقال الدقير في تغريدة ثانية " تبقت ثمانية ايام يجب خلالها تشكيل لجنة التحقيق التي ينتظرها أسر الشهداء وانصار العدالة وعزم الثوار". وأضاف الوثيقة الدستورية تنص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة فض الاعتصام وغيرها من الانتهاكات، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء.

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