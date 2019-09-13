اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، عن استحصال الموافقة على نشر ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة "kaban" في اقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا.
وأضاف ان "العراق طالب ومنذ سنوات بافتتاح هذا الممر الا انه لم يلقى طلبه استجابة ، الا ان الخطوات الجديه لوزارة النقل وكوادر الملاحه الجوية عملت جاهدةً ليل نهار لكسب ثقة المنظمات الدولية والعمل بشروط السلامة و الامن الدولي التي تعتمدها منظمة الطيران المدني (lCAO)".
واشار لعيبي، إلى أن "العراق كان يمتلك ممريين عالميين في سمائه، واليوم، أصبح لدينا ثلاث ممرات عاملة بالاضافة الى حصولها على موافقه بتقليل المسافة الافقيه للطائرات من (20) ميل الى (10 ) ميل والتي تزيد من انسيابية حركة الملاحة ومضاعفاتها".
وبيّن، أن "هذا الانجاز الكبير يأتي بسعي الوزارة لدعم الدور الريادي المهم للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتي صارعت الزمن حتى نجحت في جذب شركات الطيران عبر مرور طائراتها من خلال اجوائنا بإعداد تضاعفت عما كانت عليه سابقاً لتحتل مكاناً مرموقاً في الشرق الأوسط والدول الاقليمية".
كانت هذه تفاصيل خبر النقل: مؤتمر باريس منح الاجواء العراقية ممراً ثالثا لعبور اجواءه من قبل شركات الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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