الصحة تعلن افتتاح عيادات اضافية في بغداد لاستيعاب فحوصات منح اجازة السوق

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، افتتاح عيادات اضافية في بغداد لاستيعاب الزخم الحاصل على فحوصات منح اجازة السوق. وقالت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "نظرا للزخم الحاصل في المراجعة للجان الطبية المسائية الخاصة بالفحص الطبي لغرض منح اجازة السياقة ولأجل تسهيل وتسريع مراجعات المواطنين سيتم فتح عيادات إضافية في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة".



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