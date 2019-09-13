القبض على عنصر 'داعشي' في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إلقاء القبض على احد عناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتمي لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك كان يعمل على مراقبة القوات الامنية وتحركاتهم واماكن تواجدهم من ثم يقوم برفد المعلومات الى العصابات الارهابية وايضاً يزودهم بمعلومات مهمه عن المواطنين لتنفيذ أعمال ارهابية".



وأضاف معن، أن "العملية تم تنفيذها من قبل مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية واتخذت الاجراءات الاصولية بحقه".



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