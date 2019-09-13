العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة المحلية عثرت اليوم على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن عرب جبور التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

