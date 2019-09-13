رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من الرئيس الصيني بحادث التدافع في كربلاء

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح تلقى، اليوم، برقية تعزية من نظيره الصيني شي جينبينغ، بشان حادث التدافع في مدينة كربلاء المقدسة".

وأضافت أنه، في مايلي نص البرقية: "فخامة الرئيس المحترم، تلقيت بصدمة نبأ حادث التدافع بمدينة كربلاء في بلادكم الموقرة الذي أدى إلى خسائر بشرية فادحة. إنني أتقدم باسم الصين حكومة وشعباً، وبالأصالة عن نفسي، بأعمق التعزية لضحايا الحادث وأخلص المواساة للمصابين وذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين".



واعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء.