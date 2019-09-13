تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، برقية تعزية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ بحادث التدافع في كربلاء.
وأضافت أنه، في مايلي نص البرقية: "فخامة الرئيس المحترم، تلقيت بصدمة نبأ حادث التدافع بمدينة كربلاء في بلادكم الموقرة الذي أدى إلى خسائر بشرية فادحة. إنني أتقدم باسم الصين حكومة وشعباً، وبالأصالة عن نفسي، بأعمق التعزية لضحايا الحادث وأخلص المواساة للمصابين وذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين".
واعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من الرئيس الصيني بحادث التدافع في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.