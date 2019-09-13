عراقي يسافر من بعشيقة الى اسطنبول على دراجته الهوائية ويوثقها بالصور

عبدالخالق عبدالحق، شاب من بعشيقة يقطع مسافة ٢٤١٠ كم على دراجته الهوائية، منطلقاً من مدينته الواقعة في نينوى، وصولاً إلى اسطنبول في تركيا، برحلة استغرقت ١٩ يوماً. يقول عبدالخالق، "كانت عدد ساعات ركوب الدراجة يومياً بين ١٢ إلى ١٣ ساعة مع الاستراحات البينية في كل فترة. كانت رحلة مغامرة واستمتاع، من جبال وغابات ومناظر جميلة وصعود قاسي ومدن مختلفة". Advertisements

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