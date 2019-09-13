نائب: قرار عبد المهدي بتمديد خدمة الدرجات الخاصة قتل بطيء لطموح الكفاءات والنخب

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها تستدعي ( معالجات مرنة ) وعقلية جديدة تتصف بالإبداع في ايجاد الحلول وهذا لا يمكن بالإبقاء على نفس الجيل الوظيفي المتقدم ( اصحاب الدرجات الخاصة ) التي كان بعضهم سبباً في وجود الأزمات والمشاكل مع التقدير لكل الجهود التي بذلت من قبل المخلصين منهم".وأضاف أن "الدولة بحاجة الى (جيل وظيفي ) جديد في الأماكن القيادية في مؤسسات الدولة يستطيع ان يرسم سياسات جديدة وفق منظور اداري تكون الكفاءات والنخب الفتية هي القلب النابض فيه لضخ دماء جديدة تعيد النشاط في مؤسسات الدولة والنظام الإداري للدولة".

وأوضح الساعدي، "كنا نتوقع من الحكومة باعتبار انها خليط بين ( شيوخ الدولة وكهولها ) ان تستعين في المناصب القيادية في المؤسسات ( بفتيان الدولة ) ممن يتصفون بالنزاهة والكفاءة وبذلك تتحرك الدولة ( بعقلية الكبار ) ( وديناميكية الشباب ) لكن ما نشاهده هو اجترار للسابق وقتل لطموح الكفاءات والنخب الفتية مما يجعل حركة الدولة بطيئة مما يلقي بضلاله على تقديم الخدمات للمواطنين من جهة وطريقة بناء الدولة من جهة أخرى".



وحذر رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية، من ان "بناء الدولة ومؤسساتها بهذه الطريقة ينتج ( دولة كهلة ) لا يمكنها مواجهة المشاكل والتحديات المستعصية والمتوارثة من الحكومات السابقة".

ودعا الساعدي، رئيس الحكومة الى "اعادة النظر في هذا القرار وعدم ااستخدامه ويمكن الاستفادة من خبرات اصحاب الدرجات الخاصة الذين يحالون على التقاعد في ( مراكز أبحاث تخصصية ) تقدم الدراسات الاستراتيجية للقيادات الفتية للدولة".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاخيرة التي عقدها، الاثنين الماضي، تخويل رئيسه عادل عبد المهدي صلاحية تمديد خدمة اصحاب الدرجات الخاصة لمن بلغوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد، استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2013 .

