أمير الكويت يعزي الإمارات في استشهاد 6 من جنودها

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في استشهاد 6 جنود إماراتيين أثناء أداء واجبهم الوطني.

وعبّر أمير الكويت في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد ستة من جنود الإمارات في حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الشهداء.

وبعث أيضا نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ستة من جنودها، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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كما بعث الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد 6 من جنودها، إثر حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأوضحت القيادة أن الشهداء هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.