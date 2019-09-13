إصابة 55 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال مظاهرات العودة بغزة

أصيب 55 فلسطينياً على الأقل بجروح، الجمعة، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها تعاملت مع 55 إصابة بجروح مختلفة منها 29 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.





وأفاد مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" بأن المصابين بينهم حالة خطيرة شرقي رفح وصحفي شرقي مخيم البريج.



وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "فلتشطب أوسلو من تاريخنا"، التي تأتي متزامنة مع الذكرى الـ26 لاتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.





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واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.

وفي البيان الختامي للفعاليات، أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر "رغم كل المعوقات والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها"، وفق البيان.





وحذرت في البيان، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الاحتلال من الاستمرار في قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، ودعت كل الأطراف للضغط عليه لوقف هذا الاستهداف.



ودعت الفلسطينيين للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة رقم 75، تحت عنوان (جمعة مخيمات لبنان)، وذلك في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ضد لاجئينا الأحرار.





ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.



ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 324 فلسطينياً (16 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب 18085 آخرون في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة، وفق أحدث إحصائية لمركز الميزان لحقوق الإنسان.