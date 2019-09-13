البحرين تعزي الإمارات في استشهاد 6 جنود أثناء أداء واجبهم الوطني

أعرب الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق في استشهاد 6 عناصر من جنودها أثناء أدائهم واجبهم الوطني.

وبعث الأمير خليفة بن سلمان برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في استشهاد الجنود الإماراتيين، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات.

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كما بعث برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد الجنود الستة أثناء أدائهم واجبهم الوطني.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد 6 من جنودها، إثر حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأوضحت القيادة أن الشهداء هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.