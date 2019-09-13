تسليم أنظمة "إس-400" لتركيا يشارف على الانتهاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظومة إس-400 للدفاع الجوي

كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن تسليم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية إلى تركيا على وشك الانتهاء.

قال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "الآن، في هذه الأيام، أصبح نقل المعدات والممتلكات المتعلقة بأنظمة صواريخ إس - 400 على وشك الانتهاء".

وردا على سؤال حول موعد تسليم الدفعة الثانية من صواريخ "إس-400" ومتى سيبدأ استخدامها، قال أوشاكوف: "إنه لا يرغب في تحديد تواريخ محددة."

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وأضاف "لا أعرف حتى الآن، هذا سؤال معقد. هناك العديد من العوامل كتدريب المتخصصين وهلم جرا... لا أستطيع إعطاء تواريخ محددة."

وأعلنت الخزانة الأمريكية، قبل أيام أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على أنقرة، على خلفية اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".