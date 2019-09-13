اختيار كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز وبوكي أفضل لاعب

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اختير مدرب ليفربول يورغن كلوب كأفضل مدرب للدوري الإنجليزي الممتاز في شهر أغسطس/آب، واختير المهاجم نوريتش تيمو بوكي أفضل لاعب.
جاء في الموقع الرسمي للفريق: "تغلب كلوب على جوزيب غوارديولا [ مدرب مانشستر سيتي] وروي هودجسون [كريستال بالاس] وبريندان رودجرز [ليستر]، وفقا لنتائج التصويت من قبل المشجعين والخبراء، وقاد الألماني البالغ من العمر 52 عاماً، الفريق الأحمر للفوز في أربع مرات في أربع مباريات الشهر الماضي".
كما شملت القائمة المصغرة للمنافسين على جائزة أفضل لاعب بوكي، وثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي هم سيرجيو أغويرو، وكيفن دي بروين، ورحيم ستيرلينغ، والمهاجم بيرنلي آشلي بارنز، ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو.
وسجل اللاعب الفنلندي "نوريتش"، في أغسطس في أربع مباريات خمسة أهداف وسجل تمريرة حاسمة واحدة.
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