استغرقت 48 ساعة.. تفاصيل زيارة وزير الدفاع المصري إلى قبرص

جدة - عمرو شويل اختتم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، زيارة رسمية أجراها إلى قبرص استمرت يومين.

وأجرى زكي خلال الزيارة جلسة مباحثات مع سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصى، على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما التقى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، ونقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذى وصلت إليه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

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وزار الفريق أول مقر البرلمان القبرصى، والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذى رحب بزيارة وزير الدفاع والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة نظراً لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

كما قام القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصى بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية، شاهدوا خلالها عددا من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافى والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات .

أشاد وزير الدفاع القبرصى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار علي المستويين الإقليمي والدولى، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.