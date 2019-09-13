سلال غذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,962 سلة غذائية للمحتاجين في مخيمات عدة ببلدة سرمدا في الشمال السوري، استفاد منها 11,900 فرد، وذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.



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