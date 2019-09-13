إخماد حريق أتى على 4 خيم داخل مخيم للنازحين السوريين بمجدل عنجر والأضرار مادية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا أتى على أربعة خيم داخل مخيم للنازحين السوريين في ​مجدل عنجر​ - ​البقاع الأوسط​"، موضحةً أنّ "جهود العناصر ساهمت في محاصرة النيران ومنعها من الامتداد إلى باقي الخيم المتلاصقة ببعضها داخل المخيم، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

ولفتت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ضهور زحلة".