افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه "على اثر الضجة التي اثارها تسجيل صوتي تم تداوله عبر "الواتس اب" عن محاولة احد الأشخاص خطف طفل من يد خادمة كانت برفقته في مدينة صيدا، تمكنت دورية من مكتب صيدا في المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب من كشف النقاب عن حقيقة ما جرى بعد الاستعانة بكاميرات مراقبة مثبتة قبالة مكان الحادث، حيث تم تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الصور التي التقطتها، وتبين انه يدعى "ع. ش. " وهو فلسطيني وقامت بالتحقيق معه فتبين انه غير متزن عقليا".
وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب تم تركه بعد توقيعه وبحضور شقيقه على تعهد بعدم التعرض لأي شخص تحت طائلة الملاحقة القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب أمن الدولة في صيدا كشف النقاب عن حقيقة ما اثير عن محاولة خطف طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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