مكتب أمن الدولة في صيدا كشف النقاب عن حقيقة ما اثير عن محاولة خطف طفل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه "على اثر الضجة التي اثارها تسجيل صوتي تم تداوله عبر "الواتس اب" عن محاولة احد الأشخاص خطف طفل من يد خادمة كانت برفقته في ​مدينة صيدا​، تمكنت دورية من مكتب صيدا في المديرية الاقليمية ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​ من كشف النقاب عن حقيقة ما جرى بعد الاستعانة ب​كاميرات مراقبة​ مثبتة قبالة مكان الحادث، حيث تم تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الصور التي التقطتها، وتبين انه يدعى "ع. ش. " وهو فلسطيني وقامت بالتحقيق معه فتبين انه غير متزن عقليا".

وبمراجعة ​النيابة العامة​ الاستئنافية في الجنوب تم تركه بعد توقيعه وبحضور شقيقه على تعهد بعدم التعرض لأي شخص تحت طائلة الملاحقة القانونية.