عبود: لتلزيم مرفأ بيروت إلى شركة خاصة لأنه سيؤمن بين 250 و300 مليون دولار

أكّد الوزير السابق ​فادي عبود​، أنّه "لا يجوز أن يذهب المال العام إلى مصارف خاصة من دون شفافيّة".

واقترح في تصريح تلفزيوني، "تلزيم ​مرفأ بيروت​ إلى شركة خاصّة، لأنّه سيؤمّن بين 250 و300 مليون دولار للدولة".