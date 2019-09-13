عبود: لتلزيم مرفأ بيروت إلى شركة خاصة لأنه سيؤمن بين 250 و300 مليون دولار

أكّد الوزير السابق فادي عبود، أنّه "لا يجوز أن يذهب المال العام إلى مصارف خاصة من دون شفافيّة".
واقترح في تصريح تلفزيوني، "تلزيم مرفأ بيروت إلى شركة خاصّة، لأنّه سيؤمّن بين 250 و300 مليون دولار للدولة".
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