حنكش: العسكر مظلوم وما شهدناه من نقص تموين معيب

علق عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني على سقوط طعن العسكر، قائلا "قبول طعن ​القضاة​ أمر إيجابي ولكن للعسكر أحقية و​المجلس الدستوري​ ذهب بعيدا بالتحليلات والصلاحيات وليس من شأنه إيجاد بديل للإيرادات"، مشيراً إلى أن "العسكر مظلوم وما شهدناه من نقص تموين معيب ويجب العمل على أن تكون موازنة ​الجيش​ أولوية".

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