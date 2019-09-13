اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ الى أن "العميل ​عامر الفاخوري​ بالإضافة للبّنانية يبدو أنه يحمل جنسية أميركية، وربما إسرائيلية لقاء تنكيله بأسرى ​الخيام​"، مضيفا:"يُقال أن ​أميركا​ تضغط للإفراج عنه وأن أحد الحلول هو بتجريده من الجنسية اللبنانية وترحيله"، معتبرا انه "إذا صح أن أميركا تريده فالأنسب مقايضته بلبنانيين مخطوفين خلافاً للقانون الدولي".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: إذا صح أن أميركا تريد العميل الفاخوري فالأنسب مقايضته بلبنانيين مخطوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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