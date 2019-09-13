عريجي: التعيينات القضائية جيدة جدا وعجلة الاقتصاد لا تسير دون قضاء منتج ومنزه

ركّزعضو المكتب السياسي في "تيار المردة" الوزير السابق روني عريجي، على أنّ "التعيينات القضائية كانت جيّدة جدًّا، لأنّ أسماء القضاة المُعيّنين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإنتاجيّة، ونتأمل أن تعطي دفعًا كبيرًا للقضاء".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "العجلة الاقتصاديّة لا تسير من دون قضاء منتج وفعّال ومنزّه".
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