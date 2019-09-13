عماد واكيم: ليس هنالك من شيء أجمل من استذكار بشير الجميل

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ خلال احياء "​القوات اللبنانية​" ذكرى اغتيال ​رئيس الجمهورية​ الراحل ​بشير الجميل​ انه "ليس هنالك من شيء أجمل من استذكار بشير الجميل ونصرخ بصوت واحد "بشير حيّ فينا وشهدائنا ما راحوا"، مشيراً إلى أن "القوات اليوم بقيادة الحكيم، "قوات قوية"، والصحيح أيضاً أنّ أجمل عهد مرّت به ​الدولة اللبنانية​ هي الـ21 يوماً التي ترأس فيها بشير الجميل الجمهورية اللبنانية وصنع الجمهورية".

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