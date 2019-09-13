الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية وألقى قنبلة صوتية وأطلق صفارات إنذار

ذكرت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 13 أيلول 2019 الساعة 5:45، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 420 مترًا، ولمدّة 3 دقائق، وأقدم عناصره على ​إلقاء قنبلة​ صوتية في المياه المذكورة، وإطلاق صفارات إنذار".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقّتة في لبنان".