حركة "حماس" تدعو الحكومة السعودية للإفراج عن أحد قيادييها

دعت حركة "حماس" ​الحكومة السعودية​ إلى "الإفراج عن القيادي في الحركة محمد الخضري، المعتقل لديها منذ عدة أشهر"، مشيرةً إلى أن "الخضري كان مسؤولا عن إدارة علاقة الحركة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان".

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