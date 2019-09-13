الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان الملف السوري والتعاون الثنائي الاثنين المقبل

أفاد مستشار الرئاسة الروسية لشؤون ​السياسة​ الخارجية ​يوري أوشاكوف​ بان "اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، والروسي ​فلاديمير بوتين​، في ​أنقرة​، الإثنين القادم، سيتناول الملف السوري وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التواصل إليها في ​موسكو​، إلى جانب التعاون التقني العسكري"، موضحاً أن "الزعماء سيعقدون لقاءات ثنائية على هامش القمة".

وأشار إلى أن "بوتين وأردوغان يلتقيان بشكل مكثف"، مبيناً أن "اللقاء الأخير جرى قبل فترة قصيرة خلال معرض الطيران و​الفضاء​ الدولي المقام في مطار جوكوفسكي الدولي بموسكو"، مؤكداً أن "بوتين وأردوغان، سيجريان مشاورات حول التطورات في ​سوريا​، وسيقيّمان، إلى جانب الملف السوري، تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو، والتعاون التقني العسكري".

ولفت إلى ان "حجم التجارة بين ​تركيا​ و​روسيا​ ازداد العام الماضي، بنسبة 15.8 بالمئة وبلغ 25.5 مليار ​دولار​"، مشيراً إلى أن "البلدين يوليان أهمية كبيرة للتجارة بالعملات الوطنية من أجل تعزيز علاقاتنا التجارية، ويتم إعداد مشروع الاتفاق بين الحكومتين لزيادة هذا التطبيق".