شهدت العاصمة الفرنسية ​باريس​ إضطرابًا كبيرًا بسبب ​إضراب​ واسع ل​قطاع النقل​، احتجاجًا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الّذي يريده الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​. وشارك عمال قطار الأنفاق (المترو) بشكل واسع في الإضراب، ما أدّى إلى إغلاق عشرة خطوط، بينما سُجل اضطراب كبير في سكك الحديد لقطارات المناطق، في حين لا تعمل سوى واحدة من كل ثلاث حافلات.

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كانت هذه تفاصيل خبر إضراب واسع لوسائل النقل العام في باريس احتجاجا على تعديل أنظمة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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