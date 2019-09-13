المتحدث باسم البنتاغون نفى عزم أميركا إرسال قوات إضافية إلى سوريا

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الرائد شون روبرتسون، "ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية عن اعتزام واشنطن إرسال قوات إضافية إلى شمال شرقي سوريا"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي تغيير في وضع القوات الأمريكية في سوريا".
وأشار إلى "أنهم يواصلون الجهود لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا بشكل منسق"، لافتاً إلى أن "عدد قواتنا يحدده الظروف الميدانية، ولا نريد الخوض في مسائل العدد والتوقيت لدواع أمنية"، مضيفاً "الولايات المتحدة وتركيا تتخذان خطوات سريعة لتهيئة الظروف لـ "لآلية الأمنية" في شمال شرق سوريا".
واكد أن "عملية تنفيذ الاتفاقية المنطقة الآمنة تسير بوتيرة كبيرة في بعض المناطق أسرع من ما هو مخطط له بين البلدين"، مشدداً على "إننا ملتزمون بالعمل عن كثب مع حلفائنا الأتراك لزيادة تعاوننا والتنسيق والتشاور".
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