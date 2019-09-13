النشرة: الامم المتحدة ستصوت الاثنين على مشروع قرار للبنان لانشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​نيويورك​ ​سمر نادر​ بأن "الجمعية العامة للامم المتحدة ستصوت الاثنين على طلب ​لبنان​ لانشاء "أكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار" في ​بيروت​". وأعربت الجمعية العام للامم المتحدة في مشروع القرار عن تقديرها لما يبزله ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من جهود لتعزيز دور لبنان باعتباره مركزا للحوار والتنوع لا سيما من خلال مبادرته الرامية إلى انشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار". وحصلت "النشرة" على مسودة مشروع القانون المقدم للجمعية العامة للامم المتحدة.

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