أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت صورًا لقائد الجيش العماد جوزاف عون تجمعه مع الموقوف العميل عامر الياس الفاخوري"، موضحةً أنّ "هذه الصور قد تمّ التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه، ومن ضمنهم العميل فاخوري، علمًا أنّ لا معرفة شخصيّة تجمعه مع قائد الجيش".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "بعض المواقع الإخبارية تداول خبرًا حول مرافقة عميد في الجيش اللبناني للعميل المذكور إلى مركز تابع للأمن العام اللبناني"، مؤكّدةً "أنّها تقوم بمعالجة هذا الموضوع بالأطر والطرق القانونيّة المناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: لا معرفة شخصية بين قائد الجيش والعميل الفاخوري وصورتهما التقطت بسفارة لبنان بواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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