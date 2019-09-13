غوغل: موظفونا أحرار في التعبير عن آرائهم









اسماء السيد - سان فرانسيسكو: تعهدت غوغل الخميس بتذكير موظفيها بأنهم أحرار في التعبير عن آرائهم حول "المسائل المتعلقة بالعمل"، بموجب اتفاق مع وكالة حكومية كانت تحقق في مجموعة الانترنت العملاقة.

وينص الاتفاق بين غوغل والمجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل على أن تقوم "غوغل" بتذكير موظفيها بحقوقهم في رسائل الكترونية داخلية ورسائل في مكاتب مقرها في سيليكون فالي.

وجاء الاتفاق بعد شكوى تقدم بها مهندس أكد أنه تم تسريحه بسبب آرائه المحافظة.

وقالت ناطقة باسم غوغل "بموجب هذا الاتفاق، وافقنا على نشر بلاغات لتذكير موظفينا بحقوقهم"، موضحة أن هذه البيانات ستبقى موجودة ستين يوما.

وأكدت "غوغل" أن الاتفاق لا يتضمن "إشارة إلى النشاط السياسي" وأنها ستبقي على سياستها التي ذكرت بها الشهر الماضي، وتقضي بحثّ الموظفين على البقاء بمنأى عن الخلافات الحزبية في مكان العمل.

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وكان المهندس كيفن سيرنيكي صرح أنه كان ضحية بيئة معادية للمحافظين في غوغل. وتقدم بالشكوى مع زميل آخر له طلب عدم كشف هويته.

ويؤكد المسؤولون في "غوغل" أنه لم يخسر وظيفته بسبب آرائه السياسية.

وذكرت وسائل إعلام أن سيرنيكي كان على علاقة بقوميين بيض، وتم تسريحه لأنه انتهك قواعد الشركة خصوصا عبر استخدام جهاز يملكه شخصيا لتحميل وثائق داخلية.

وكان الرئيس دونالد ترمب ذكر اسم هذا المهندس منتقدا غوغل التي اتهم مرات عدة فرعها "الفابيت" ببث أحكام مسبقة ضده وضد أنصاره بدون تقديم أدلة. وترفض غوغل هذه الاتهامات.

وبعدما شجعت موظفيها على التعبير عن آرائهم، طلبت إدارة غوغل من الموظفين الشهر الماضي التركيز على عملهم بدلا من النقاشات السياسية مع زملائهم.

وطلبت توجيهات جديدة من الموظفين أن يكونوا معتدلين وحكيمين ومحترمين في نقاشاتهم خصوصا في منتديات الدردشة.