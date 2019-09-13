إصابة 58 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة العودة 74

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 58 فلسطينيًا، قرب مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضحت وزارة الصحة، أن 31 من المصابين، أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 27 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال بكثافة صوب عدد من المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.ووصل الشباب الفلسطيني إلى نقاط التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الرابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم "فلنشطب أوسلو من تاريخنا".

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت آليات عسكرية قريبة من المكان.