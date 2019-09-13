ضبط 15 كيلو بانجو وكمية من الأسلحة في حملة أمنية مكبرة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة. وقال اللواء حمدي هاشم، مدير إدارة البحث الجنائي، إن الحملة أسفرت عن ضبط 8 متهمين، وبحيازتهم بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وطبنجة، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 15 كيلو جرام، وكمية من نبات الحشيش المخدر تزن 200 جرام، و87 قرصًا مخدرًا. وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة.

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