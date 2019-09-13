بالفيديو.. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 72 من الكوادر الأمنية الأفريقية بعد تدريبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو لحفل تخريج الدورتين التدريبيتين "308-309"، من الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالي "مُكافحة الإرهاب، حراسة الشخصيات وتأمين المُنشآت الهامة"، شارك فيها 72 مُتدرباً يمثلون 22 دولة أفريقية، والذي نظمه مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل؛ وذلك في إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وحضر الحفل اللواء مدير مركز بحوث الشرطة وممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات وزير الداخلية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يُسهم في تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.

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وتلقى المتدربين برنامجاً تعليمياً وتدريبياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية، فضلاً عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التدريبي والذى تضمن زيارة عدد من المعالم الأثرية والسياحية، تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية .

وأعرب ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز في حفظ الأمن جنباً إلى جنب، مع الجهود العظيمة التي تُبذل في إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمي متطور تقوم به أكاديمية الشرطة، ولا سيما مركز بحوث الشرطة في تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.

وفي ختام الفاعليات أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة في "أكاديمية الشرطة" لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقةٍ على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة سيكون لها الأثر البالغ في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، كما تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.