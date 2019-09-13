برلماني: تكرار مؤتمرات الشباب دليل على قناعة القيادة السياسية بهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب تمثل أهمية كبرى، وانعكس أثرها الإيجابي خلال الفترة السابقة بشكل كبير، وكان لها دور فى تعزيز التعاون ومناقشة القضايا والموضوعات والملفات التي تخصهم، ووضع آليات لحلها.

وأضاف هيكل في بيان الجمعة، أن "هذا يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تنفيذ كامل التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات السابقة حتى يكون لهذه المؤتمرات صبغة الأهمية وهذا ما كان على أرض الواقع".

وأضاف أن مؤتمرات الشباب تشهد حاليًا حالة من الحوار المجتمعي بسبب قناعة القيادة السياسية بهم، التي لم تقتصر في الحوار على نخب بعينها بل اتجهت لجميع أطياف المجتمع.

ولفت إلى أن تكرار انعقاد المؤتمرات الخاصة للشباب هو تأكيد على التفاف الشباب حول قيادته السياسية لما يراه من اهتمام القيادة السياسية بهم وإعدادهم لتحمل المسئولية وتأكيد على أهمية دور الشباب في بناء المجتمع المصري.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حرص لدى الشباب للتسجيل على الموقع الرسمي لحضور فعاليات المؤتمر، لعرض أفكار وتطلعاتهم وإشراكهم في المسئولية وصناعة القرار، وكشف الحقائق وتوضيح الصعوبات والتحديات والخطط المستقبلية، لغلق المجالات على إثارة الشائعات والبلبلة.

وأكد أن أفكار الشباب وآرائهم ومقترحاتهم تفيد الدولة.

وفي وقت سابق اليوم، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل المواطنين الذين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، غدًا السبت بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكتب السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".